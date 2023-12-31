أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



كتب- عمر كامل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس من اليوم وحتى الجمعة 5 يناير 2024، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتوقعت الهيئة، فرص تساقط للأمطار خلال الأيام الخمسة، قوتها من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تمتد إلى خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حودث 20%.

وأشارت أنه يوم الجمعة سكيون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.