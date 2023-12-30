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BBC

أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد: هذه الظواهر الجوية تسيطر على طقس الغد

07:00 ص السبت 30 ديسمبر 2023
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    انخفاض الحرارة وشبورة
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    الشبورة
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    الشبورة
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    الشبورة
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    شبورة
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كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم غد الأحد يشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفت إلى أن يوم الإثنين قد يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الشبورة الأمطار الأرصاد الطقس

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