الزنجبيل ومنتجات الألبان.. تحذير من أطعمة وأعشاب قد تؤثر على فاعلية الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تناول بعض الأطعمة والأعشاب التي قد تؤثر على فعالية الدواء.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، أن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.

ومن بين هذه الأعشاب التي قد تؤثر على فعالية الأدوية، "الزنجبيل" الذي يؤثر على أدوية السكري لأنه قد يخفض نسبة السكر في الدم، وأدوية ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يخفض ضغط الدم، إلى جانب أدوية سيولة للدم مثل الوارفارين أو كلوبيدوجريل أو الأسبرين؛ لأنه قد يزيد من سيولة الدم.

وقالت هيئة الدواء إن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين)؛ لأنها قد تؤثر على فعاليتها.