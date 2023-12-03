قبل افتتاحه.. أبرز مقتنيات وملامح تطوير متحف إيمحتب

كتب- محمد شاكر

يفتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بعد قليل، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية، بعد تطويره وترميمه.

يأتي ذلك بعدما أنهت الوزارة، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار جميع أعمال التشطيبات النهائية المتعلقة بمشروع تطوير المتحف.

وفيما يلي نستعرض ملامح المتحف وأبرز مقتنياته وكيف تم تطويره..

أهم المقتنيات..

يضم المتحف رغم صغر حجمه 500 قطعة آثرية من التي تم العثور عليها في الاكتشافات الآثرية في منطقة سقارة.

يتكون المتحف من‏ 6‏ قاعات عبارة عن صالة طويلة بها قاعتان ثم ‏4‏ قاعات علي امتداد الصالة علي الجانبين‏، وتقع القاعة الأولى في مواجهة المدخل وتحتوي على قاعدة تمثال للملك زوسر،‏ بالإضافة إلى وجود ‏4‏ لوحات جرافيك تستعرض فن العمارة قبل وبعد إيمحتب ولوحات اكتشفها العالم الأثري فيليب لوير.

وبالمتحف أيضا قاعة البعثات‏ والتي تعرض القطع الأثرية الناتجة من الحفائر ويوجد بالقاعة الآن نحو‏ 62‏ قطعة أثرية وهي تمثال من المتحف المصري لآمون إم إييبت من حفائر البعثة الألمانية بسقارة‏،‏ وتابوت على هيئة مومياء مغطي برقائق من الذهب الملون، وهو مجموعة الطبيب قار موضوعة داخل فترينه مقسمة إلى صفين الأول يحتوي على ‏21‏ تمثالا برونزيا كلها لتماثيل الآلهة أكبرها تمثال لإيزيس.

كما يعرض المتحف، عددا من القطع الأثرية التي تم اكتشافها بسقارة منها أهم وأقدم مجموعة من أدوات الجراحة، وكذلك التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية، ونماذج العناصر المعمارية بمجموعة هرم زوسر، وأهم مقتنيات ملوك الأسرة الخامسة والسادسة من أبرزها مومياء الملك "مري إن رع" أحد ملوك الأسرة السادسة والتي تعتبر أقدم مومياء ملكية، بالإضافة إلى عدد من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام التي اكتشفت داخل هرم الملك زوسر وبعض ملوك الأسرة الثانية، وأهم منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين.

كما يوجد بالمتحف مكتبة المهندس وعالم الآثار الفرنسي الراحل "جان فيليب لوير"، الذي عمل لمدة 75 عاما في سقارة للكشف عن المجموعة الهرمية للملك زوسر، وقاعة للتهيئة المرئية التي تعرض مواد فيلمية عن أهمية سقارة الأثرية.

مشروع التطوير..

وتضمن مشروع التطوير استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، ورفع كفاءة دورات المياه وتطوير مسارات الزيارة، فضلا عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض المتحفي، كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التليفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.

كما تم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين عن طريق تزويد المتحف بعدد من اللوحات الإرشادية والتعريفية وشاشات عرض تفاعلية يتم من خلالها عرض مادة فيلمية عن بعض الاكتشافات الأثرية بموقع جبانة سقارة، بالإضافة إلى توفير كل سبل الإتاحة بالمتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم عمل دورات مياه ومسارات زيارة خاصة بهم، كما تم تزويد الموقع بالكافتيريات والبازارات، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين تجربة الزائرين بما يتناسب مع أهمية المتحف والموقع الأثري ككل.