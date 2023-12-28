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BBC

الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتساقط أمطار على هذه المناطق

07:11 م الخميس 28 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من شرق البلاد وجنوب سيناء.

وأوضحت أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت الهيئة أعلنت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس، إلى يوم الاثنين الموافق ١ يناير ٢٠٢٤، على كافة أنحاء البلاد، مؤكدة أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والطقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

سقوط الأمطار الطقس الأقمار الصناعية الأرصاد

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الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتساقط أمطار على هذه المناطق
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