خيري رمضان: الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأكثر نزاهة في السنوات الماضية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية مشاهده جيدة والإقبال الجيد على صناديق الاقتراع بلجان الانتخاب بعدد من الدول التي بها جاليات مصرية كبيرة.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن من المشاهد الجميلة في الانتخابات هو الحرص على المشاركة في الانتخابات، موضحًا أنه واحد من المشاهد الجيدة هو اصطحاب الأطفال والصغار في لجان الانتخابات حتى يعلمونهم حقهم في الانتخاب، مشددًا على أن هذا المشهد ينعكس على العملية السياسية في مصر في السنوات المقبلة.

وتابعت: الانتخابات الرئاسية 2024 أنزه انتخابات تتم في السنوات الماضية، ونجرب الآن والديمقراطية ليست كبيرة في الدول النامية"، موضحا أن الانتخابات الماضية لم يكن الجميع في حالة فرحة أو لم يكن هناك إحساس جيد، ولكن هذه الانتخابات تشهد منافسة بين رؤساء 3 أحزاب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.