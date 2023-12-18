وزيرة الهجرة: الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري

كتب- إسلام لطفي:

حضرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وعقب انتهاء المؤتمر، تقدمت بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "أود أن أعرب عن خالص تهنئتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية مقبلة، وأؤكد أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم.

وتابعت: "اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، فالرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج والداخل على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي.. ألف مبروك لمصر وشعبها الباسل ونتطلع لما هو قادم".