الطقس.. الشتاء يبدأ الجمعة والأرصاد تحذر وتكشف مفاجأة: صقيع وانخفاض حرارة ملحوظ

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تظل مستقرة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، لكن مع بداية فصل الشتاء رسميا يوم الجمعة تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأضاف القياتي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن درجات الحرارة تبدأ في التراجع بداية من يوم الجمعة المقبل مع بداية فصل الشتاء رسميا، حيث تكون أقل من 30 درجة على مناطق الصعيد، و26 على القاهرة، بينما تصل لـ 13 درجة ليلا.

وأكد أن الشبورة تكون كثيفة على بعض الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى منتصف الأسبوع، وتكون على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.