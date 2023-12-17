محافظ القاهرة يبحث عقد اتفاقية تآخي مع العاصمة الكولومبية بوجوتا

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كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، السفيرة آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا، سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث عقد اتفاقية تآخي بين العاصمتين القاهرة وبوجوتا، والتعاون في مواجهة المشكلات التي تعاني منها المدن العواصم مثل الازدحام والتكدس المروري، والتلوث.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على مستوى العالم وجهود الدولة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة وإقامة مدن بديلة متكاملة الخدمات، وتوفير سكن متميز لقاطنيها مكتمل التأثيث.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الذكية والحديثة في محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستسهم في تخفيف الضغط المروري والسكاني على القاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن مصر رغم حرصها على التحديث لم تغفل تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أن القاهرة تشتهر بكونها مقصدًا سياحيًا عالميًا، بما تزخر به من آثار ومعالم سياحية، فهي تتميز بالرواج التجاري، والتقدم الصناعي، والمشروعات القومية.

وشدد على أن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي بكل التعاملات الحكومية التي تُؤدى للمواطنين، كما تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الضارة بتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

ومن جانبها، أشادت السفيرة آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا، بالتطوير الكبير الحادث في مصر والذي لمسته خلال مدة إقامتها بمصر التي تقارب 4 سنوات، معربة عن أملها في توطيد العلاقات بين العاصمتين في المجالات كافة.

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