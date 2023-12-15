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BBC

القاهرة 25 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

11:28 م الجمعة 15 ديسمبر 2023
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

كما يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة غدا:
القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 25


العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 25


6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25


بنها: الصغرى 15 والعظمى 24


الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 25


العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 13 والعظمى 24


سيوة: الصغرى 08 والعظمى 20


كاترين: الصغرى 05 والعظمى 22


بورسعيد: الصغرى 14 العظمى 24


الزقازيق: الصغرى 15 لعظمى 24


الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25


السويس: الصغرى 14 والعظمى 25


شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28


الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 28


الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25


بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 25


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 25


أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 26


سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27


الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 29


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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