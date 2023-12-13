سمير فرج: الانتخابات الرئاسية لم تشهد تواجد الجيش أو الأمن المركزي

كتبت -داليا الظنينى :

كشف اللواء الدكتور، سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أبرز ملاحظاته على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: إن الانتخابات الحالية لم تشهد تواجدا للقوات المسلحة، أو قوات الأمن المركزي أمام اللجان على غرار الانتخابات السابقة، موجهَا التحية للشعب المصري على هذا العرس الانتخابي وتأمينه اللجان.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنع تواجد أي جندي للقوات المسلحة أو قوات الأمن المركزي، إذ قامت الشرطة بتأمين اللجان.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية لم يشبها أية شائبة وخرجت بشكل مشرف، مشيرًا إلى أنه لاحظ مشاركة كبيرة من الشباب.