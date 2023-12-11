العاملون بمديريات الزراعة والطب البيطري يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد مسعد:

واصل العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي لاختيار رئيس مصر القادم، حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية، وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

و كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح أمس الأحد بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا وزير الزراعة، الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأشاد القصير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري.