مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي في اليوم الأول

كتبت- نور العمروسي:

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، مساء اليوم اجتماعًا بمقررات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك لمتابعة ما تم فى العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت "مرسي"، بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الأول مؤكدة أن ادلاء المرأة بصوتها في الإنتخابات يعد حق وواجب وطني، ودعت رئيسة المجلس المرأة المصرية لأستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد في ثاني وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى إستفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الإنتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت والتعرف على العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.