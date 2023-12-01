السيسي: نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة الكثير من الدول

كتب - محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر كوب 27 بالإمارات ينعقد على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات مؤتمر كوب 28 بالإمارات، الجمعة، أن انعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.

وقال الرئيس السيسي:"نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة كثير من الدول، خاصة النامية منها على التكيف معها أو إحتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية، ومسؤولياتنا كقادة مجتمعين اليوم، تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون وطامحين في إجرائتنا وتنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفق لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متابينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في إطار متعدد الأطراف.

ووجه الرئيس السيسي، التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.. "كوب 28"، مشيداً بحسن التنظيم مؤكداً ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.