ليس مصريًا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حقيقة البسكويت منتهي الصلاحية



كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منتج بسكويت منتهي الصلاحية ضمن شحنات المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وانتشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، والذي يظهر أن المنتج المقدم إلى أهالي غزة من الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية لهم، سينتهي صلاحيته خلال أيام قليلة.

وقال "الجيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن المنتج الذي تداوله أحد سكان قطاع غزة، في مقطع الفيديو، مقدم من برنامج الأمم المتحدة للأغذية كمساعدة لأهل غزة وليس منتج مصري.

وأشار مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن المنتج لم تنتهي مدة صلاحيته، مشيرًا إلى أن موعد انتهاء صلاحية البسكويت يوم 23-11-2023، وهذا يعني أن مدة الصلاحية أقل من 20 يوما، لافتًا إلى أنه من غير المتوقع أن تظل تلك الشحنات لأكثر من أيام قليلة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.