الطقس غدا.. ظاهرة جوية مسيطرة صباحًا وأجواء لطيفة نهارًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 1 ديسمبر 2023.

وقالت "الأرصاد"، في بيان الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية من الساعة 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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