انخفاض كبير شهده سوق البصل، وذلك بعد أيام قليلة من جمع المحصول بمركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية؛ فبعد أن سجل السعر 50 جنيهًا للكيلو خلال الأعوام الماضية، استقر حاليًا عند 5 جنيهات للكيلو.

أسباب الانخفاض

فسر مزارعو البصل أسباب هذا الانخفاض الكبير بزيادة المساحات المنزرعة هذا العام، فضلًا عن رغبة المزارعين في التخلص من محصولهم لبدء موسم زراعي جديد.

يقول خالد صبيح، مزارع بمركز بني عبيد لـ"مصراوي": "إن هذا العام شهد زيادة كبيرة في المساحات المزروعة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة، سواء للأسمدة (الكيماوي) أو التقاوي وأيضًا اليد العاملة، إلا أن الفلاحين قرروا طرح المحصول بسعر منخفض".

وأضاف أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى 8 جنيهات، وتصل إنتاجية الفدان الواحد إلى ما يقرب من 10 أطنان، إلا أن قرارهم بتخفيض سعره يأتي في محاولة سريعة لتحقيق أي مكاسب مالية والبدء في دورة زراعية جديدة.

أصابع الاتهام نحو التجار

ولفت صبيح إلى أن الفلاحين ليسوا وراء زيادة الأسعار، مشيرًا إلى قيام عدد من التجار بشراء المحصول من الأرض وتخزينه لعدة أشهر، ثم طرحه بأسعار تصل إلى 20 و25 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يحقق لهم مكاسب قد تصل إلى 5 أضعاف السعر الحقيقي.

وطالب المزارع بتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتحديد المساحات المنزرعة خلال المواسم المقبلة، مع توفير الأسمدة الكافية، مشيرًا إلى أن الجمعية الزراعية تسلم الفلاح 3 "شكائر" فقط، مما يضطر المزارعين للجوء إلى السوق السوداء لشراء باقي الكميات بسعر يصل إلى 1500 جنيه للشيكارة الواحدة.

مبادرة شبابية

في السياق ذاته، أطلق شباب ومزارعو بني عبيد مبادرة جديدة لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك بالإعلان عن بيع البصل بسعر 5 جنيهات فقط.

وقال محمد شادي، أحد أصحاب المبادرة: "إن سعر البصل سجل في بعض الأوقات 50 جنيهًا، وكان أغلى من المانجو، ولكن جاء القرار من أجل وقف جشع بعض التجار". وأوضح أن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن توافر فائض من المحصول للتصدير هو ما سيحد من خسائر الفلاحين مستقبلًا.