إعلان

فرص عمل في المدن الجديدة - التخصصات وطريقة التقديم

كتب : محمد عبدالناصر

01:14 م 25/04/2026

وظائف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وعدد من أجهزة المدن الأخرى، فتح باب التوظيف لعدد من الفرص الوظيفية في إطار خطتها للتوسع وتطوير خدماتها في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المرافق.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم الكوادر البشرية واستقطاب عناصر جديدة قادرة على الإسهام في نمو الشركة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، تشمل عددًا من التخصصات، أبرزها مهندسون في مجالات الميكانيكا والكهرباء والحاسب الآلي، إلى جانب مهندسين زراعيين، ومحاسبين، وإداريين، فضلًا عن عمال ومشرفي نظافة ولاند سكيب، وفنيين بمختلف التخصصات.

وأشارت الشركة إلى أنها ترحب بحديثي التخرج، مع إعطاء أولوية لهم، في إطار دعمها للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات العملية والانخراط في سوق العمل.

ودعت الراغبين في التقدم إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التواصل من خلال الرقم المعلن للاستفسار عن تفاصيل الوظائف وآليات التقديم: 01070799274.

حديثي التخرج فرص عمل المدن الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان