قال حسن رداد، وزير العمل، إن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الخارجية، لما يتسم به من الجدية والالتزام وتعدد المهارات، مشيرًا إلى أن سوق العمل الأوروبية باتت في حاجة ملحة إلى العمالة المصرية، وهو ما يدفع الوزارة إلى وضع رؤية متكاملة لاستثمار هذه الفرص.

وأوضح وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر الوزارة بمدينة نصر، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية لتطوير مهارات العمالة المصرية من خلال مراكز التدريب المهني، بهدف تجهيز العامل المصري بصورة متكاملة تمكّنه من المنافسة بقوة في سوق العمل الأوروبية.

وأضاف أن دراسة احتياجات السوق الأوروبية كشفت عن وجود أكثر من 300 فرصة عمل مرتبطة بالتخصصات الطبية والصحية المساندة، بخلاف وظائف التمريض، من بينها وظائف جليسي وجليسات المرضى، وهي من الوظائف المطلوبة بشدة في أوروبا، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الأعمار في المجتمعات الأوروبية وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وأشار "رداد"، إلى أن برامج تدريب العمالة ستتضمن التركيز على تعليم اللغات الأجنبية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح مشروع إتاحة فرص العمل للعمالة المصرية في السوق الأوروبية، لافتًا إلى أن العامل المصري يمتلك مرونة لغوية تساعده على اكتساب مهارات اللغة بسرعة، بما يعزز فرصه في الحصول على تلك الوظائف.

