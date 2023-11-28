قوة جواز السفر السعودي.. 85 دولة يمكن لعمرو أديب زيارتها بدون تأشيرة

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كتب- محمد نصار:

منذ أن أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن حصوله على جنسية المملكة العربية السعودية، زادت عمليات التساؤل عن قوة جواز السفر السعودي والمميزات التي اكتسبها عمرو أديب جراء حمله لهذا الجواز.

ترتيب جواز السفر السعودي

يحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المركز 61 عالميًا وفقًا لمؤشر Guide Passport Index.

ويتحدد ترتيب جواز سفر السعودية استنادًا إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر المملكة لحاميله.

ويمكن لحاملي جواز السفر السعودي السفر بدون تأشيرة إلى 85 دولة على مستوى العالم، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 111 دولة.

ويوجد حاليًا 49 وجهة سفر تتيح لحاملي جواز سفر السعودية السفر إليها بدون تأشيرة، و31 وجهة تمنح مواطني السعودية تأشيرة عند الوصول، و5 وجهات يمكن لمواطني السعودية السفر إليها من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.

ويتم ترتيب جوازات السفر عالميًا وفق عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها بدون تأشيرة.

دول يمكن لحاملي جواز السفر السعودي زيارتها بدون تأشيرة

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