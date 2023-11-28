أحدث ظهور لنادية الجندي والجمهور يعلق "نجمة كل الجماهير"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في مهرجان ضيافة، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت نادية الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية وجذابة ارتدت فيها جاكت وبنطلون باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الأناقة والجمال أنتي عنوانهم، الجميلة، ماشاء الله على الجمال، وحشتينا اوي، ذوقك متجدد مواكب كل العصور".

يذكر أن كًرم إدارة مهرجان ضيافة، الفنانة نادية الجندي في دبي، وذلك على مجمل أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.