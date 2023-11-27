أحمد موسى: وثيقة عسكرية أمريكية فضحت مخطط إسرائيل

كتبت - داليا الظنيني:

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن وثيقة عسكرية أمريكية، تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية في فلسطين، موضحا أن الوثيقة كشفت عن التزام إسرائيل بالسياسة الانتقامية في فلسطين، والتأكيد أنه أمر متأصل في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء الأثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، علمت منذ فترة طويلة أن إسرائيل لديها استراتيجية انتقامية في فلسطين وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن مسئولي الاستخبارات الأمريكية، حذروا من استمرار هذه الإجراءات وأنها ليست لها رادع يذكر على ما تسميهم إرهابيين.

وأوضح أن الوثيقة تحدثت عن عدوانية وانتقام إسرائيل من الشعب الفلسطيني، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخادع في هذه الحرب من أجل إسقاط حركة حماس ولن يستطيع بل سيصل الأمر إلى سقوط حكومته وأن هدفه البقاء كرئيس وزراء لإسرائيل وعليه البحث عن مخرج آخر من هذه الأزمة، حيث تحالف مع الأحزاب اليمنية المتطرفة التي ترى أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبومازن، أكثر تهديدا من حركة حماس.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، وأوضح موسى،أن إسرائيل لا تبحث عن سلام واستقرار، والتأكيد أن سلطة أبومازن، أكثر خطورة وتهديدا، ولا تقل في شيء عن حماس، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تنفذ مخططها منذ زمن بعيد، بذريعة التخلص من حركة حماس، وليس من أجل ما حدث في 7 أكتوبر وما حققه طوفان الأقصى.