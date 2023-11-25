آن للسلام أن ينال استحقاقه.. "رياضة النواب" تشيد بإعلان انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، يأتي استكمالًا للدور المصري الكبير الذي تبذله القيادة السياسية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإحلال السلام في المنطقة .

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان له اليوم السبت، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأشار حسين إلى أن هذه المبادرة تستهدف نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، من خلال دعوة كل النشطاء والمؤثرين حول العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات، ومن ثم هناك جهود كبيرة مبذولة على الأرض لدعم القضية من خلال منظور عالمي، خصوصًا أن منتدى شباب العالم يمثل معادلة في ملف الشباب ودورهم وتأثيرهم، والمنتدى يحظى باهتمام دولي كبير.

وأشاد النائب بالهدف الرئيسي للمنتدى الذي يسعى لتقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وللحرب أن تضع أوزارها.

كانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.