إعلان

BBC

"القومي للمرأة" يطالب بوقف قتل النساء والأطفال الفلسطينيين بلا شروط

02:58 م السبت 25 نوفمبر 2023

المجلس القومي للمرأة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ

طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، الأمم المتحدة بوقف قتل النساء والأطفال في فلسطين بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وذلك في إطار انطلاق فعاليات الحملة العالمية "16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة".

وكتبت "مرسي" منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم السبت: إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام، ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية.

وتساءلت: كيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة في الوقت الذي تقتل فيه النساء والأطفال يوميا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع.. فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن.

وتابعت: ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري أحد أشكال هذا العنف أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهي لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق في الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمية.

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي فلسطين النساء الأطفال طوفان الأقصى غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يضم 900 أسير فلسطيني.. 9 معلومات عن سجن عوفر بإسرائيل
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market