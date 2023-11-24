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BBC

مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تحدد طقس الساعات المقبلة

09:30 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتوقعت أنه يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 27 والصغرى 18 والسواحل الشمالية الغربية إلى 26 والصغرى 17.

وتصل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد إلى 27 والصغرى 11 وجنوب الصعيد 30 و15 وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 29 و19.

طقس مائل للحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجة الحرارة جنوب سيناء

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