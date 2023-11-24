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BBC

رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة البحرية.. ظواهر تسيطر على طقس السبت

07:55 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023
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    رياح مثيرة للرمال
  • عرض 6 صورة
    رياح مثيرة للرمال
  • عرض 6 صورة
    رياح مثيرة للرمال
  • عرض 6 صورة
    رياح مثيرة للرمال
  • عرض 6 صورة
    رياح مثيرة للرمال
  • عرض 6 صورة
    رياح مثيرة للرمال
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كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدٍ السبت نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد.

وذكرت أن ذلك يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، متوقعة أن يشهد السبت أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

ويشهد يوم الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت أن يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح وارتفاع الموج.

رياح مثيرة للرمال هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار

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