رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة البحرية.. ظواهر تسيطر على طقس السبت

أتربة نهارًا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدٍ السبت نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد.

وذكرت أن ذلك يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، متوقعة أن يشهد السبت أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

ويشهد يوم الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت أن يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح وارتفاع الموج.