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BBC

الطقس اليوم.. استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة

10:22 ص الخميس 23 نوفمبر 2023
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 3000 متر.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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