خبير سياحي: هناك إلغاء حجوزات نتيجة الحرب لكنها ليست كبيرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن المقصد السياحي المصري يتميز بتنوعه بوجود العديد من السياحات التي تجذب ملايين الُسياح من شتي أنحاء العالم.

وأضاف "كارم"، لـ"مصراوي"، أن السياحة المصرية تأثرت بالحرب، من خلال قيام عدد من السائحين بإلغاء الحجوزات الخاصة بهم، ولكنها لم تكن أعدادًا كبيرة.

وأوضح الخبير السياحي، أن التنوع بالمقاصد السياحية المُختلفة، كان أحد أهم أسباب جذب السائحين رغم الحرب القائمة، وعدم التأثير بشكل كبير على قطاع السياحة.

وأشار إلى أن، وزارة السياحة والآثار تعمل على حضور مختلف المعارض الدولية؛ للترويج للمقصد السياحي المصري، وطمأنة السائحين الأوروبيين ومختلف شركات الطيران، والعمل على جذب مزيد من السائحين.

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