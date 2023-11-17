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BBC

الحرارة 31 بهذه المنطقة.. "الأرصاد": أمطار على مناطق متفرقة الساعات المقبلة

11:10 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، اليوم الجمعة، على كافة الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، الجمعة، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تصل إلى شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأكدت أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات، على النحو التالي:

القاهرة 27 درجة

الإسكندرية 26 درجة

مطروح 25 درجة

شرم الشيخ 30 درجة

أسوان 31 درجة

حالة الطقس الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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