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رئيس المعاهد الأزهرية يبحث مع رؤساء المناطق سير العملية التعليمية

09:39 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان القطاع، مع رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، ناقش الشيخ أيمن عبدالغني سير العملية التعليمية بجميع المناطق، تمهيداً لعرضها على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التعليم.

ووجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والكشفية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

وقدم الشيخ أيمن عبدالغني التهنئة للدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه المنيا، لإخلاصه وتفانيه في العمل طيلة مسيرته العملية، إذ صادف اليوم آخر يوم عمل له، وبلوغه السن القانونية.

الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية شيخ الأزهر

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