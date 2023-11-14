تفاصيل اتفاقية "مصر للطيران" و"هونيويل" لتقديم خدمات لأسطول الشركة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت "هونيويل" توقيع اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة "مصر للصيانة والهندسة"، لتقديم خدمات إصلاح مكونات طرازات 80+A320. A330 و B737و B777بأسطول الشركة؛ ستقوم مواقع "هونيويل" بإصلاح المكونات الرئيسية وأنظمة الطائرات؛ بما في ذلك الضوابط البيئية، وأجهزة الطيران وأنظمة السلامة؛ للحفاظ على أسطول "مصر للطيران" بشكل جيد.

وتغطي "هونيويل" أسطول "مصر للطيران"؛ للمساعدة في تمكين تكلفة أقل، وتقليل وقت الدوران وقدرة شركة "مصر للصيانة والهندسة" على التنبؤ بدقة بالإنفاق على إصلاح المكونات.

وقال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مصر للصيانة والهندسة": "هونيويل" لديها سجل طويل في كونها شريكًا موثوقًا ومتعدد الاستخدامات لشركات الطيران، ويسعدنا أن نشارك معهم لإصلاح المكونات في أسطولنا"، ومن الأكثر حيوية أن يكون لدينا اتفاق طويل الأجل لإصلاح المكونات بسرعة وكفاءة وفعالية لتقليل الوقت، وهذه الصفقة ستقلل من التكاليف.

وقال ريان ليس، رئيس شركة "هونيويل": "لقد كانت (مصر للطيران) شريكًا إقليميًّا قيمًا لنا خلال العقود الماضية، ونحن سعداء بأن اتفاقنا يمكن أن يساعد في تقليل تكلفة وتعقيد إصلاح مكوناتها من خلال هذه الصفقة الجديدة".

وأضاف ريان ليس: كانت "هونيويل" مساهمًا فخورًا ومخلصًا في الصناعة المصرية منذ أكثر من 50 عامًا، ونحن فخورون بالبناء على ذلك من خلال هذه الاتفاقية مع مصر، ولا يزال هناك دافع نحو زيادة الكفاءة عبر الصناعات، ويسعدنا أن نكون قادرين على العمل مع مصر للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، والحد من التعقيد في الصناعة الحيوية".