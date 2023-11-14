حالة الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وأضافت الهيئة: يوجد شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50 60 كم/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2- 3.5) متر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.