مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind من إسطنبول

مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في معرض دبي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من اسطنبول، والتي تحمل على متنها ١٦٥ راكباً، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي حيث تم وضع جدول تشغيل للشركة بواقع رحلة أسبوعياً.

من جانبه أصدر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن استقبال الطائرة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب، واحتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة والركاب وقاموا بتسهيل جميع إجراءات الوصول.