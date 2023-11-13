هل يجوز الانتخاب بالخارج ببطاقة رقمي قومي غير سارية؟.. وزيرة الهجرة تجيب

(مصراوي):

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التصويت للمصريين في الخارج ببطاقة الرقمي القومي سواء سارية أو غير سارية، مضيفًا:"حيث يمكن أن تنتخب من خلال جواز السفر المصري المميكن الصالح، حيث يعطي رقم قومي للمواطن المصري في أي مكان كان".

وقالت السفير سها جندي، خلال حوار خاص، ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة "المحور"، إنه يحق للمصريين في الخارج استخدام جواز السفر المميكن للتصويت في الانتخابات.

وشددت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.