دخول 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان

كتب- أحمد السعداوي:

شهدت الساعات الماضية قفزة كبيرة في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.

وقال عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، إن هناك قفزة كبيرة للغاية خلال الساعات الماضية في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا كان شرط مصر للسماح بمرور حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح.

وأوضح الغنام أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم يقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى عبور الجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر، اليوم الأربعاء، وأن هناك مجموعة أولى من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلت إلى معبر رفح؛ تمهيدًا للسماح بمغادرتها إلى بلادها عبر مصر.