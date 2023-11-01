أمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة

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أمطار رعدية بهذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان الإثنين، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، يسودها طقس مائل للحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

أضافت الهيئة، أنه يسود خلال الـ 6 أيام القادمة، طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، وجود أمطار متوسطة تصل إلى رعدية بمناطق متفرقة، بداية من السواحل الشمالية الشرقية، والغربية، والوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري.

ولفتت الأرصاد إلى، وجود شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين، اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.