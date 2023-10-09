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BBC

على طائرة خاصة.. المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات لخوض مباراتي زامبيا والجزائر

11:17 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023
  • عرض 4 صورة
    المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات
  • عرض 4 صورة
    المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات
  • عرض 4 صورة
    المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات
  • عرض 4 صورة
    المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات
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كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، متجهة إلى دولة الإمارات العربية لإقامة معسكرها وخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي باستاد هزاع بن زايد بالعين.

وسيرت شركة النيل للطيران رحلة خاصة رقم Np271 طراز A320-200 إلى مطار العين الدولي بالإمارات العربية المتحدة عليها المنتخب القومي.

وأقلعت الطائرة التى تم وضع شعار اتحاد الكرة وشعار المتحدة للتسويق الرياضي على جميع مقاعدها من صالة ٤ للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.

واستقبل فريق عمل الشركة بعثة المنتخب لإنهاء إجراءات سفر من صالة 4 بالمطار.

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المنتخب القومي لكرة القدم الإمارات العربية زامبيا الجزائر

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