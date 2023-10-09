على طائرة خاصة.. المنتخب القومي يتوجه إلى الإمارات لخوض مباراتي زامبيا والجزائر
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، متجهة إلى دولة الإمارات العربية لإقامة معسكرها وخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي باستاد هزاع بن زايد بالعين.
وسيرت شركة النيل للطيران رحلة خاصة رقم Np271 طراز A320-200 إلى مطار العين الدولي بالإمارات العربية المتحدة عليها المنتخب القومي.
وأقلعت الطائرة التى تم وضع شعار اتحاد الكرة وشعار المتحدة للتسويق الرياضي على جميع مقاعدها من صالة ٤ للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.
واستقبل فريق عمل الشركة بعثة المنتخب لإنهاء إجراءات سفر من صالة 4 بالمطار.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: