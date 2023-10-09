بعد انتشار البق بدول أوروبية.. نصائح مهمة من الصحة أثناء السفر والإقامة

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن متابعة وزارة الصحة للتقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول.

وأثارت أزمة انتشار بق الفراش في فرنسا، الذعر على المستوى الرسمي والشعبي، إذ أفادت يورو نيوز بخلوّ الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، ومن مظاهره أيضاً الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثاً.

ونشرت وزارة الصحة المصرية، عددا من النصائح والإجراءات الوقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش قبل السفر، والتي تشمل:

* استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها

* الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية

أما أثناء الإقامة، فيجب معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت.

كما يجب تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم، وترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.

وعند العودة، يجب غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، إضافة لفحص شنط السفر جيدًا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية البرية)، والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.