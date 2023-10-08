أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الأرصاد: أمطار على القاهرة.. وتحذير من هذه الظاهرة الجوية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد، إلى وجود أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 من 20 إلي 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، و الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الاثنين 9 أكتوبر

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 من 20 إلي 30 % تقريبًا، على مناطق من شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

من الثلاثاء 10 أكتوبر الى الجمعة 13 أكتوبر

نشاط للرياح علي من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.