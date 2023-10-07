شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: "يسود غداً شبورة مائية "من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا"، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

ولفتت الأرصاد، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث "20 إلى 30% تقريبًا"، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بسرعة "34 كم/س تقريبًا" على فترات متقطعة.