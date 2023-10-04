أمطار ورياح.. توقعات الأرصاد بشأن طقس الخميس

أول ظهور بعد خروجه من السجن.. هشام جنينة يشارك في عزاء سعد الدين إبراهيم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال يوم غدٍ الخميس 5 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الأرصاد في بيان، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، ستكون معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تميل إلى أن تكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء والصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 و 30 % تقريبًا على مناطق متفرقة بالجمهورية.

وتابعت أنه يوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون معتدلة على باقي الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

هيئة الأرصاد تعلن توقعات الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة