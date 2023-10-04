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أمطار ورياح.. توقعات الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:55 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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    غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس اليوم معتدل مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة
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    طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة
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    الأرصاد: طقس الغد شتوي دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء
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    طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالقاهرة
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال يوم غدٍ الخميس 5 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الأرصاد في بيان، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، ستكون معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تميل إلى أن تكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء والصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 و 30 % تقريبًا على مناطق متفرقة بالجمهورية.

وتابعت أنه يوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون معتدلة على باقي الأنحاء.

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