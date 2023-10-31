أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بداية من اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه منذ بداية الأسبوع توجد بعض التقلبات الجوية في المناطق الجنوبية وامتدت إلى المناطق الشمالية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، وبالتالي يكون هناك التقلبات الجوية.

وأضافت غانم، أن من أهم الظواهر الجوية خلال فترة التقلبات الجوية التي بدأت من اليوم هي زيادة فرص وكميات الأمطار على محافظات شمال البلاد.

وتابعت: "من المتوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم على بعض المناطق، بجانب وجود أمطار على محافظات محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وحلايب وشلاتين.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية تتمثل في الشبورة المائية صباحا كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.



