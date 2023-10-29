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BBC

القاهرة 31 درجة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

09:04 م الأحد 29 أكتوبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرينال والاتربة على بعض المناطق".

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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الشبورة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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