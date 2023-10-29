القاهرة 31 درجة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

أبطال مصر يصلون إلى دبي للمشاركة في نهائيات تحدي القراءة العربي

مصطفي ومريم.. بطلان من الأزهر يشاركان في نهائيات تحدي القراءة بدبي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرينال والاتربة على بعض المناطق".

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.