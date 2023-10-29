أزمة طاحنة في النقد الأجنبي بشأن توطين الصناعة.. السجيني يكشف التفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة طاحنة في النقد الأجنبي تؤثِّر على توطين الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأشار السجيني إلى أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ لا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلًا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أن مؤشرات القياس لا تأتي بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن تتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.

وأوضح رئيس "محلية النواب" أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية؛ ينعكس على الميزان التجاري، ومن ثم يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري.