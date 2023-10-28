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مخالفات أخلاقية وإدارية.. طلب إحاطة بشأن التجديد لوكيل "التربية والتعليم" بأسيوط

12:58 م السبت 28 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- سامح سيد:

تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التجديد لوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط .

وقال العمدة، في طلب الإحاطة: قام الوزير بالتجديد لوكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بأسيوط؛ على الرغم من علمه بالعديد من المخالفات الأخلاقية والإدارية! فكيف يكون على رأس منظومة التعليم بأسيوط مَن تحيط به الشبهات؟! وكيف نطلب من المعلمين الالتزام داخل المدارس، وكل منهم يعرف الطريق لكي يظل في موقعه؟! وفي عهد وكيل الوزارة هذا فشلت المدارس وتضاعف عدد السناتر بشكل مبالغ فيه.

وتساءل النائب: كل هذا لا يشغل بال الوزير؛ ولا يشغل باله بأسيوط تقديم محتوى تعليمي يجذب الطلاب، إذ تغولت الدروس الخصوصية بأسيوط ومخالفات أخرى متعددة داخل منظومة التعليم قبل الجامعي بالمحافظة.

وطالب العمدة وزيرَ التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التدخل للقضاء على مختلف المشكلات والأزمات التي تواجه تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بمختلف المراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة أسيوط.

سوق مصراوى

مجلس النواب النائب عصام العمدة الدكتور حنفي جبالي

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