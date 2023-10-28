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الصحة تدفع بـ 20 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم في طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

10:14 ص السبت 28 أكتوبر 2023

حادث صحراوي الإسكندرية المروع

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

سوق مصراوى

طريق القاهرة الإسكندرية حادث تصادم سيارات إسعاف وزارة الصحة

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