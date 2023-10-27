إعلان

BBC

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء

09:26 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّ ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف وقتل وقطع للكهرباء والإنترنت وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات، حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية.
وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا.
وأكد أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.
وشدد على أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

سوق مصراوى

أحمد الطيب شيخ الأزهر قطاع غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المصريين الأحرار" يبحث تداعيات الأزمة الفلسطينية.. ويشيد بجهود الدولة المصرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأعنف منذ بداية الحرب" تمهيدًا للهجوم البري.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا "تغطية خاصة"