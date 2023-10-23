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BBC

بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

02:57 م الإثنين 23 أكتوبر 2023
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    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت الهيئة إنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المسجلة الآن على بعض المدن:

القاهرة ٢٨ درجة مئوية.

الإسماعيلية ٢٨ درجة مئوية.

الإسكندرية ٢٧ درجة مئوية.

مرسى مطروح ٢٦ درجة مئوية.

بورسعيد ٢٧ درجة مئوية.

شرم الشيخ ٣٢ درجة مئوية.

الغردقة ٢٩ درجة مئوية.

الأقصر ٣٢ درجة مئوية.

أسوان ٣٥ درجة مئوية.

وأضافت الهيئة: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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