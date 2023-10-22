3 طرق لحجز تذاكر القطارات أون لاين.. ومصدر: خدمات جديدة قريبا

كتب- محمد نصار:

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر 3 طرق للحصول على تذاكر القطارات أون لاين فضلا عن الطريقة التقليدية التي تتم من خلال شبابيك الحجز داخل المحطات.

وتأتي الطرق الإلكترونية التي تتيحها السكة الحديد لحجز التذاكر والمفعلة حاليًا في جميع المناطق على مستوى الجمهورية كما يلي:

1- موقع الحجز الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من هنا.

2- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر عبر الموبايل (للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf - الأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902)

3- منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات (الثالثة المكيفة - التهوية الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ 320 ألف منفذ.

ويضاف إلى هذه الوسائل الإلكتروني للحجز، المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية، وشبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

وشدد مصدر بهيئة السكة الحديد، في تصريحات لمصراوي، على أن الهيئة في مراحل متقدمة من التواصل مع عدد من شركات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف فوري من أجل إتاحة خدمات حجز القطارات من خلالها.

وقال المصدر، إن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة الحجز الإلكتروني عبر منافذ ما لا يقل عن 10 شركات دفع إلكتروني بالإضافة إلى الطرق السابق ذكرها لحجز التذاكر.

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