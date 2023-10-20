المئات من المتظاهرين لدعم غزة يؤدون صلاة العصر بميدان التحرير - صور

وقفة تضامنية أمام نقابة الأطباء للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

حار على هذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: علاء أحمد

أدى المئات من المواطنين المتظاهرين لدعم الأشقاء في غزة، صلاة العصر داخل ميدان التحرير، بعد وصولهم إليه قادمين من شارع الأزهر عقب أداء صلاة الجمعة بالجامع الأزهر.

وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني، وأعربوا عن رفضهم التام لتهجيرهم من قطاع غزة.

وبعد الفراغ من صلاة العصر، انصرف المتظاهرون من ميدان التحرير، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.